Denizli G.Saray'ı zorlamıyor

Turkcell Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Denizlispor, yarın yapacakları 2008-2009 sezonunun ilk maçında lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında geride kalan 34 maçın 21'ini Galatasaray galibiyetle kapatırken, 5 maçı Denizlispor kazandı, 8 maç da eşitlikle sona erdi. Galatasaray'ın toplamda attığı 60 gole, Denizli ekibi 30 golle karşılık verdi.



İki takım arasında geçen sezon yapılan maçları Galatasaray, Denizli ve İstanbul'da aynı skorla, 2-1 kazanmıştı. Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 17 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda Galatasaray 11, Denizlispor 3 galibiyet alırken, 3 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da attığı toplam 32 gole karşılık, kalesinde 14 gol gördü.



Galatasaray, genel toplamda ve evindeki maçlarda galibiyet sayısında üstünlük kurduğu Denizlispor'a karşı son yıllarda İstanbul'da galip gelmekte zorlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Denizlispor ile İstanbul'da yaptığı son 6 lig maçından 3'ünde puan yitirdi. "Cim Bom", Ali Sami Yen Stadı'nda 2002-2003 sezonunda 1-0 mağlup olduğu Denizlispor'la, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ayrıca, geçen sezon Denizlispor ile yaptığı maçları Denizli ve İstanbul'da son dakika golleriyle 2-1 kazanabildi.

