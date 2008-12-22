Denizli geride kaldı

Turkcell Süper Lig'de 16 haftalık bölümde 28 puanla kendine 6. sırada yer bulabilen Beşiktaş'ta, teknik direktör Mustafa Denizli, takımın başında çıktığı maçlar itibariyle başkan Yıldırım Demirören döneminin en başarısız çalıştırıcısı oldu.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, şu ana dek 5 teknik adamla çalışırken, bu teknik direktörlerin takımın başında çıktığı lig maçları dikkate alındığında, Mustafa Denizli döneminde daha düşük bir puan ortalaması yakaladı.



Demirören, başkanlığında şu ana kadar geçen 4,5 yılı aşkın sürede İspanyol Vicente Del Bosque, Rıza Çalımbay, Fransız Jean Tigana, Ertuğrul Sağlam ve Mustafa Denizli'yi takımın başına getirdi. Bu çalıştırıcılar, uzun süre Beşiktaş'ta çalışma fırsatı bulamazken, teknik adamlar içinde performansları açısından en başarısız görüntüyü yeni teknik adam Denizli verdi.



Beşiktaş, Mustafa Denizli döneminde ligde maç başına 1.4 puan ortalaması ile en düşük oranı yakalarken, Denizli'den önceki Ertuğrul Sağlam ile 2.1 ve Rıza Çalımbay ile de 2 puan ortalaması elde etti. Siyah-beyazlı takım, yabancı teknik adamlar Del Bosque ve Tigana yönetiminde ise 1.7'şer puan ortalamasını elde etti.



EN BAŞARILISI SAĞLAM OLDU



Beşiktaş, Yıldırım Demirören dönemindeki en yüksek puan ortalamasını, UEFA Kupası'nda Metalist Kharkiv karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından eleştirilerin odağı olan ve ligdeki Hacettepe maçının ardından istifa eden Ertuğrul Sağlam yönetiminde yakaladı.



2007-08 sezonun başında göreve gelen ve Beşiktaş'ın başında toplam 40 maça çıkan Sağlam, bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, Sağlam yönetiminde bu 40 maçta toplam 87 puan toplarken, 2.1 ortalama tutturdu.



ÇALIMBAY DA BAŞARILIYDI



Sağlam'ın ardından Demirören'in en başarılı teknik adamlarından biri de Rıza Çalımbay oldu.



Beşiktaş, Demirören döneminde en büyük sıkıntıyı teknik direktörde istikrarı bulamayarak yaşarken, Rıza Çalımbaylı siyah-beyazlı takım, 26 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.



Şu an Eskişehirspor'un başında bulunan Çalımbay, Beşiktaş'taki görevinde, 26 mücadelede 52 puan alarak 2 puan ortalaması tutturdu.





DEL BOSQUE VE TIGANA AYNI PUANDA



Demirören'ın beraber çalıştığı iki yabancı teknik adam Vicente Del Bosque ile Jean Tigana ise aynı puan ortalamasını elde etti.



Başkan Demirören'in ilk teknik direktörü olan Del Bosque, sadece yarım sezon kalabilirken, kısa süreli Beşiktaş macerasında 17 maça çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, 29 ile 1.7 puan ortalamasına ulaştı.



Yıldırım Demirören'in ikinci yabancı çalıştırıcısı Jean Tigana ise takımın başında en fazla maça çıkan teknik direktör unvanını aldı.



Beşiktaş'ı 55 lig karşılaşmasına çıkaran Tigana, 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Fransız çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımın başında ligde toplam 94 puan toplarken, Del Bosque gibi 1.7 puan ortalaması yakaladı.



DENİZLİ, EN DÜŞÜK ORTALAMAYI YAKALADI



Başkan Demirören'in son teknik adamı Mustafa Denizli ise yakaladığı puan ortalamasıyla şu ana dek en kötü görüntüyü veren çalıştırıcı oldu.



Sağlam'ın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Denizli, Beşiktaş'ın başında 10 maça çıktı. 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan tecrübeli teknik adam, toplam 14 puan alıp 1.4 puan ortalaması elde etti.



TEKNİK DİREKTÖRLERİN PERFORMANSI





Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören dönemindeki teknik direktörlerin lig performansı ise şöyle:







Teknik adamO G B M A Y P Ort.



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Del Bosque17 8 5 4 40 25 29 1.7



R.Çalımbay26 15 7 4 40 23 52 2.0



Tigana 55 27 13 15 78 56 94 1.7



E. Sağlam40 27 6 7 69 36 87 2.1



M.Denizli10 4 2 4 16 14 14 1.4

