Denizli: En güzel seyahatimiz Ankara



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Ankaragücü maçı sonrası, ''Ankara'ya gelmeden önce ne kupamız vardı, ne de liderlik. 12 günlük bu süreç içerisinde 6 puan ve bir kupa sıkıştırdık" dedi.





Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Ankara'ya bu gelişlerinin bu sezonki en güzel seyahatleri olduğunu söyledi.



Mustafa Denizli, ''Ankara'ya gelmeden önce ne kupamız vardı, ne de liderlik. 12 günlük bu süreç içerisinde 6 puan, 7 gol ve bir de kupa sıkıştırdık. Tüm sezonun en değerli seyahati oldu. Bu 12 gündeki üstün performanslarından dolayı oyuncularımı kutluyorum. Bu akşamki karşılaşma zor bir maçtı. İki takımın da bulundukları yerlerden ötürü puana ihtiyacı vardı. Ankaragücü, ikinci yarının flaş ekiplerinden. 2 hafta sonra şampiyon olmak en büyük hedefimiz. Bu konumu korumak için her şeyi yaparız. Ama bir hafta sonrasında da şampiyon olmamız mümkün'' diye konuştu.



Bir gazetecinin kendisinin bir pozisyonda hakeme aşırı tepki göstermesini sorması üzerine Denizli, ''Tepki değildi. Bulunduğum alanı terk ettim ve daha dikkatli olmasını söyledim'' diye yanıt verdi.



Denizli, bir gazetecinin de esame listesinde yapılan son andaki değişikliği sorması üzerine, ''Ben bunu hep yaparım. Ankaragücü ısınmaya çıktığında, son anda fark ettim ve oyun planları belli oldu. Bunun için hava toplarında daha etkili olabilecek bir değişiklik yaptım'' diye cevapladı.



KARAMAN: DENİZLİSPOR MAÇI FİNAL OLACAK



Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, düzenlediği basın toplantısında, erken gol yediklerini, buna rağmen beraberliği yakaladıklarını ifade ederek, Ernst'in vuruşunu şansızlık olarak değerlendirdi.



İkinci yarıya iyi başladıklarını, ancak Iglesias sakatlanmasıyla hava üstünlüklerini kaybettiklerini belirten Karaman, ''Iglesias'ın sakatlanmasıyla oyun planlarımız değişti ve bunun üzerine oyunu riske attık. Jaba ile de beraberliğe çok yaklaştık. Ama olmadı'' diye konuştu.



Denizlispor ile final oynayacaklarını söyleyen Karaman, bu maçı kazanıp düzlüğe çıkmak istediklerini bildirdi.



