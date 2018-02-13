Denizli Emniyet Müdürü: ByLock şüphelisi yakalamada yüzde 99 başarı sağladık

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi \'ByLock\'u kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik yüzde 99 başarı sağladıklarını, bu başarıyla Türkiye genelinde önde gelen illerin başında olduklarını söyledi.

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir\'i Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. İlyas Haytan Toplantı Salonu\'nda gazetecilerle bir araya gelen Emniyet Müdürü Demir, 2017 yılına ait asayiş, uyuşturucu ve trafik denetimlerine yönelik rakamları açıkladı. Denizli\'de okul çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik aralıksız çalıştıklarına dikkati çeken Demir, uyuşturucunun satıcıdan, içiciye geçmeden yakalandığını söyledi.

\'DENİZLİ HUZUR KENTİ\'

Denizli\'nin bir huzur kenti olduğuna değinen Müdür Demir, \"2016 ve 2017yılındaki verilere baktım, Denizli\'ye baktığımızda tabiri caizse bir huzur adası, bir huzur kenti olduğunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Halkımızın ihbar hattına yoğun bir ilgisi var. Çevrelerinde olayları yada şüpheli kişi yada olayları hemen ihbar ediyor. Geçen yıla oranla yüzde 27\'lik bir artış var. Bu çok önemli. İhbar alındıktan sonra ekiplerin olay yerlerine ulaşmasındaki süreyi 16 dakikadan 7.5 dakikaya düşürdük\" dedi. Müdür Demir, trafikte emniyet kemeri takılmaması ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşulmasında önce uyarı sonra ceza yöntemini uyguladıklarını belirterek, \"Polis memuru arkadaşlarımız, her gün en az 15 sürücüye \'Neden emniyet kemeri takmıyorsunuz?\', \'Neden telefonla konuşuyorsunuz?\' diye ikaz ediyor ve bunlar raporlanıyor. Aynı sürücü tekrar yakalanırsa, o zaman ceza kesiliyor. 2016 yılında Denizli\'de yaklaşık 40 milyon lira trafik cezası kesildi. Ancak 2017 yılının sonuna bakıldığında bu rakam 31 milyon liraya düştü. Bizim için sevindirici olan emniyet kemeri takma oranı yüzde 50\'lerden yüzde 80\'lere çıktı. Bu oran Türkiye ortalamasının çok üstünde\" dedi.

\'BYLOCK KULLANANLARIN YAKALANMASINDA YÜZDE 99 BAŞARI SAĞLADIK\'

Demir, Denizli\'de FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme sistemi olan ByLock\'u kullanan kişilere yönelik de önemli bir başarı sağladıklarını ifade ederek, \"FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaptığımız operasyonlarda Türkiye\'de ilk sıralarda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu konuda sadece emniyet değil, bütün kurumlar üzerine düşeni yapıyor. Biz sadece konuya ByLock olarak değil total olarak bakıyoruz. Denizli Emniyeti bu konuda çok iyi durumda. ByLock konusunda yaptığımız operasyonlarda yüzde 99 net başarı sağladık\" diye konuştu.



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