Denizli dert etmiyor



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 7 futbolcusunun sarı kart cezası sınırında olmasının sıkıntı yaratmayacağını söyledi.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarıyla sohbet eden Denizli, 7 futbolcularının ceza sınırında olduğunun hatırlatılması üzerine, ''7 futbolcunun ceza sınırında olması artık sıkıntı yaratmaz. Kimin girip kimin çıktığı önemli değil. Kime forma versem fark etmez. Her futbolcum oynamaya hazır'' dedi.



Takımdaki havanın olumlu olduğunu kaydeden Denizli, ''Ben dahil, tesislere giren herkes mutlu. Bu, başarıyı getiren önemli etkenlerden biridir. Antrenman yapmak futbolcularım için külfet değil, bir keyif. Hepsi yaptıkları işten keyif alıyorlar'' diye konuştu.



(A) Milli Futbol Takımı'nın, İspanya ile oynayacağı maçla ilgili bir soruya Denizli,''İspanya maçından puan almak iyi olur, ama alamazsak da bunun sorun teşkil edeceğini sanmıyorum, çünkü diğer karşılaşmalarda puan kaybedeceğimizi düşünmüyorum'' yanıtını verdi.



İbrahim Üzülmez'in, ilerleyen yaşına rağmen milli takıma alınmasının da güzel bir olay olduğunu dile getiren Denizli, gençlerin İbrahim'i örnek almaları gerektiğini söyledi.



Futbolcuların yaşının çok önemli olmadığını belirtip, Maldini ve Tugay örneklerini veren Denizli, ''Eğer bana antrenörlük teklifi gelmeseydi, 38 yaşıma kadar oynardım'' dedi.