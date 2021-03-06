Denizli'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle öldürdü

Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle vurarak öldürdü. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.

Denizli'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı. Olay, Çal ilçesi Sazak Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 26 yaşındaki Fatma K., akşam saatlerinde çocuğunu görmek için evine gelen boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi Osman A. ile tartıştı. Osman A. yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı Fatma K.'yi evinin önünde rastgele ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Sesi duyan vatandaşların olay yerine geldiklerinde yerde yatan Fatma K.'yi görmesi üzerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri 9 adet boş kovan buldu. Osman A.'nın otomobille kaçtığı ve en son Uşak il sınırında görüldüğü iddia edildi. (İHA)