Denizli'de çöpte Atatürk posterleri bulundu: Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

Denizli'de çöpte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerinin bulunmasına ilişkin soruşturmada bir okul müdürü görevden uzaklaştırıldı.

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çeşitli basın yayın organlarında Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu yakınında Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosunun çöpe atılması ile ilgili çıkan haberlere istinaden okul müdürü R.Ö. görevden uzaklaştırılarak konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır".