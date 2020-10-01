Denizli'de çiftçi DSİ'ye parasını peşin verdiği suyu alamadı, rekolte onda bire düştü

Devlet Su İşleri’nin yönettiği Sulama Birliği’nin parasını peşin aldığı halde, çiftçinin suyunu vermediği, bu nedenle sulanamayan mısırın rekoltesinin 10’dan bire indiği iddia edildi.

Sözcü’den Selami Aydın’ın haberine göre, Denizli'de Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yönettiği sulama birliği, iddialara göre parasını peşin alıp çiftçinin suyunu vermedi.

İsabey'e giderek mağdur köylülerin sorunlarını dinleyen CHP Milletvekili Teoman Sancar, “Devlet çiftçiyi dolandırdı. Savcıları göreve davet ediyorum” diye konuştu.

Ekinlerin büyük bölümü etkilendi

Denizli'de Çal'a bağlı İsabey, Denizler, Mahmutgazi ve Yazır köyleri ile Baklan Ovası'nın bir kısmında toplam 55 bin dekar ekili tarla bu yıl ikinci ve üçüncü sularını alamadı.

Bölgeye su veren Toprak Sulama Birliği, 900'ün üzerinde çiftçi ailesinden mart ayında peşin aldığı sulama parasını geçmişten gelen elektrik borçlarını ödemede kullandı. Ayçiçeğinin yanı sıra yemlik mısır, yonca ve benzer ürünler eken köylüler ürünlerinin büyük bölümünü kaybetti.

Yoğunlukla mısır ekili alanlarda sulama olmadığı için ürünlerin zayıfladıkları görüldü. Rüzgarda yan yatan ve kırılan tarlalarda mısır koçanlarının boyu 10 santimi geçmedi.

Resmen dolandırıcılık

Çiftçi ürünlerde büyük rekolte kaybı yaşadığını söylerken İsabey Muhtarı Deniz Arıkan, “Bazı tarlalarda ürün onda bire düştü. Biçerin ücretini bile karşılayamaz” dedi.

Sulama birliğinin dekar başına saatlik 50 ile 70 lira aldığını söyleyen Arıkan, “Bu insanlar yokluğa rağmen bulup buluşturup suyun parasını ödediler. Yapılan resmen dolandırıcılık. Ne paramızı iade ettiler, ne zararımızın karşılanacağına dair bir şey söylediler” ifadelerini kullandı.

Bu yıl ürünlerin hasat zamanının geldiğini söyleyen Arıkan, “Su verilse bile artık bir faydası yok. DSİ hepimizle sözleşme yaptı ama hizmet vermedi. Bu yıl yine sözleşmeler yapılacak. Yine para alıp su vermeyeceklerse hiç ekim yapmayalım” diye konuştu.