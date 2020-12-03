Denizli'de AKP'nin il kongresi yapacağı iddia edildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu dernek genel kurul toplantılarına ilişkin bir dizi sınırlama getirdi. Siyasi partiler yasağa dahil edilmedi. AKP’nin il kongresini bu ay içinde yapacağı iddia edildi. Diğer yandan genel kurulu ertelenen Denizli Barosu’nun durumu ise belirsiz.

Kurul aldığı kararda, “Genel kurulları daha önce 1 Aralık tarihine kadar ertelenen sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler, kooperatiflerin genel kurul toplantıları dahil her türlü geniş katılımlı toplantıları 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmiştir” ifadesine yer verdi.

AKP il kongresini yapacak

Sözcü'nün haberine göre, Denizli'de İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararda siyasi partilerin kapsam dışı tutulduğu görüldü. Daha önceki ertelemede Denizli Barosu'nun genel kurulunu yapmasına izin verilmemiş fakat AKP Pamukkale ve Merkezefendi ilçe kongrelerini gerçekleştirmişti. AKP'nin il kongresi ise Aralık ayı içinde yapılması bekleniyor. Seçim Kurulu'na başvuran Denizli Barosu'nun durumu gelecek yanıtla netlik kazanacak.