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Yaşam

Denizli Çivril Kaymakamı ölümden döndü

Denizli Çivril Kaymakamı Orhan Burhan kendine ait plakalı otomobiliyle Çivril istikametine gittiği sırada aniden yola çıkan domuza çarptı

12 Ekim 2014 10:43

Denizli'nin Çivril İlçesi Kaymakamı Orhan Burhan, içinde eşi ve kızının bulunduğu özel otomobiliyle kaza yaptı. Yaralanan Kaymakam Burhan ile eşi ve kızı hastanede tedaviye alındı.

 Kaza, akşam saatlerinde Yamanlar Mahallesi Denizli-Çivril Karayolu'nda meydana geldi.

Denizli Çivril Kaymakamı Orhan Burhan kendine ait plakalı otomobiliyle Çivril istikametine gittiği sırada aniden yola çıkan domuza çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen Kaymakam Orhan Burhan'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Recai Eren'in kullandığı kamyona çarptı.

Kazada Kaymakam Orhan Burhan ile eşi Seda Burhan ve 2 yaşındaki kızı Sude Burhan yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan Kaymakam Orhan Burhan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde eşi ve kızı da Çivril Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı.

Kaymakam Orhan Burhan ile eşi ve kızının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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