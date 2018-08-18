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Denizli Büyükşehir'den ABD ürünlerine boykot

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek verdi

18 Ağustos 2018 20:34

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ABD ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek verdi. Büyükşehir Belediye Başkan Osman Zolan, sosyal tesislerde ABD ürünlerinin alış ve satışını durduklarını açıkladı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ABD ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına uyduklarını duyurdu. Başkan Osman Zolan mesajında, \"Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sosyal tesislerimizde, ABD menşeli yiyecek ve içecek ürünlerinin alış ve satışını durdurma kararı aldık. Yaşanan bu süreçte, Denizli halkı olarak her zaman devletimiz ve büyüklerimizle beraber olmaya devam edeceğiz\" dedi.

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