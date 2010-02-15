Denizli: Beşiktaş ne isterse o olacak

T24 - Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Beşiktaş, bu ligin tayin edicisidir. Beşiktaş ne isterse o olacak'' dedi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, basında sağlık durumu ile ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi.

Denizli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen antrenman sırasında basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, son günlerde basında sağlığı ile ilgili gerçek olmayan haberlerin yer aldığını söyledi.

Sağlığı ile ilgili abartılı haberler yapıldığını kaydeden Denizli, ''Bunlar maç eleştirilerine benzemez. Bu konular sadece beni değil, yakın çevremi de etkiliyor. Bu konuyla ilgili verilecek haberlerin yüzde 100 doğru olması gerekir'' diye konuştu.

''Liderler fedakarlık yapmazsa..."

Denizli, bir operasyon geçirdiğini, ancak bunun yazılanlar gibi kalple ilgili olmadığını ifade ederek, ''Böyle bir şey yok. Takımla birlikte olmayı istedim ve olmaya da devam edeceğim'' dedi.

‘'Bu takımın lideriyim, liderler fedakarlık yapmazsa diğerleri hiç yapmaz'' diyen Denizli, ''Bu fedakarlık hayati bir fedakarlık değildir. Ayrıca riski yüksek bir fedakarlık da değildir. Burada çok aktif olmadan, takımımın başında bu dönemi geçirmeyi planlıyorum. Ayrıca sürekli de doktorlarımla irtibat halindeyiz. Abartıldığı gibi bir sağlık sorunum yok.'' diye konuştu.

''Beşiktaş ne isterse o olucak"

Bir basın mensubunun, ligin ilk yarısında, şampiyonluk yarışının büyük oranda son 4 haftadan önce netleşeceğini söylediğini hatırlatması ve aynı görüşü şimdi de savunup savunmadığını sorması üzerine Denizli, ''Evet aynı görüşteyim, son 4 haftadan önce netleşir. Beşiktaş, bu ligin tayin edicisidir. Beşiktaş ne isterse o olacak'' şeklinde konuştu.

''Son haftayı kötü geçirdik"

Takım olarak son haftayı kötü geçirdiklerini anlatan denizli, ''Ancak genel tabloya bakıldığında, eksik maçımızı kazandığımız takdirde, ki kazanacağız, ilk yarının bitiminden daha iyi durumda olacağız. Bu hafta da kazanırsak, tablo daha net ortaya çıkacak'' ifadelerini kullandı.