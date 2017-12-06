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Denizli- Antalya yolunda kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ- Antalya kara yolundaki ulaşım, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle aksadı

06 Aralık 2017 16:29

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ- Antalya kara yolundaki ulaşım, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle aksadı. TIR\'ların da aralarında bulunduğu araçların yolda kalmasıyla Antalya yönüne yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu, trafik ve karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından açıldı.
Denizli\'den Antalya\'ya ulaşımı sağlayan kara yolunun Kazıkbeli geçidinde yoğun kar yağışı sabah etkisini artırdı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu karayolunda, buzlanma nedeniyle ağır tonajlı ve küçük araçlar yolda kaldı. Herhangi bir kazaya karşı kara yolunun Antalya yönü trafiğe kapatıldı. Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ekipleri ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. Yolda kalan TIR\'lar iş makineleriyle çekilirken, Karayolları ekipleri de tuzlama çalışması yaptı. Trafik polislerinin kontrollü olarak bir süre sağladığı trafik akışı daha sonra normale döndü.

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