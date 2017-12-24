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Denizli-Antalya karayolunda yoğun sis (2)

KARAYOLU TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPANDI Denizli'yi, Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunda kar yağışı ve tipi etkisini arttırdı

24 Aralık 2017 03:06

KARAYOLU TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPANDI
Denizli\'yi, Antalya ve Muğla\'ya bağlayan karayolunda kar yağışı ve tipi etkisini arttırdı. Özellikle Cankurtaran mevkii ile Kazık Beli Geçidi\'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı otomobil sürücüleri karlı yolda ilerleyebilmek için uzun süre patinaj yaptı, ancak yokuşu çıkamayınca şehir merkezine geri dönmek zorunda kaldı.
Trafik polisleri, Kazıkbeli geçidinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve yolda kalan TIR\'lar nedeniyle karayolunun Denizli istikamitini, Serinhisar İlçesi\'nden itibaren ulaşıma kapattı. Denizli şehir çıkışı olan Bağbaşı Mahallesi ile Serinhisar İlçesi Çaylıhanı Kavşağı\'ndan itibaren oluşturulan kontrol noktalarından TIR ve çekiciler ile zincirsiz yola çıkan araçlara izin verilmiyor. Karayolları ekipleri, kar küreme çalışmasını sürdürürken, yolda kalan araçlar da çekici yardımıyla çekiliyor. 

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