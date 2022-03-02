Denizli-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Denizli-Antalya kara yolu, kar yağışı nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkilerinde kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya yolunda ulaşım önce Antalya yönüne, sonra Denizli yönüne kapandı.

Şahin Tepesi bölgesinde uzun kuyruklar oluştu. Bölgede kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Polis ekipleri, sürücüleri, yol açılıncaya değin güvenli bir yerde beklemeleri konusunda uyardı.

Yolda, yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da meydana geldi. Aynı güzergahtaki Denizli-Muğla kara yolu da bu akşam kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanmıştı.