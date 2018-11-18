T24 LogoT24 Logo
Politika

Denizli AK Parti'de temayül yoklaması için 20 bilgisayar kuruldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de AK Parti İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerde belediye başkanı olmak için başvuran aday adayları için temayül yoklaması yaptı

18 Kasım 2018 18:44

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de AK Parti İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerde belediye başkanı olmak için başvuran aday adayları için temayül yoklaması yaptı. Parti delegeleri, kurulan 20 bilgisayarda oylarını kullandı.
AK Parti Denizli İl Başkanlığı, 1\'i Büyükşehir, 60\'ı ise ilçe belediye başkanlığı için başvuran aday adayları için temayül yoklaması yaptı. Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu\'ndaki temayül yoklamasına AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti\'li Denizli Büyükşehir  Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile çok sayıda partili katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, dijital ortamda temayül yoklamasının kağıt israfının önüne geçtiğini belirterek, \"81 ilde ilk defa yeni bir sistemle temayül yoklaması yapıyoruz. Modern bir sistem. Hızlı bir şekilde oy verme işleminin yapılmasını hedefledik. 3 ton kağıt israfını da önlenmiş olduk\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ AK PartiBaşkanlığıMartPartiAK Parti DenizliBüyükşehirMerkezefendi Belediyesi Bereketler ToplantıSergi SalonuAK Parti Grup BaşkanvekiliTokat MilletvekiliZengin AK Parti Denizli Büyükşehir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24