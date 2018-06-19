Denizli-Afyonkarahisar karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Denizli-Afyonkarahisar karayolunun, sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandığı bildirildi.
Denizli Valisi Hasan Karahan, kentte öğleden sonra başlayan sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.
Sağanaktan dolayı karayolunda su birikintisi oluştuğunu belirten Karahan, şöyle konuştu:
"Denizli'yi Afyonkarahisar'a bağlayan karayolu sağanak nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi yakınlarında yaklaşık yarım saat kapalı olan yolda ekiplerimiz çalışmasını sürdürüyor. Yol yapılacak çalışmanın ardından trafik akışına açılacak."