Denizlerin geleceği, Yeşil tekneler

T24 - Yayın hayatına “Denizler, tekneler ve gezginler hakkında her şey” sloganıyla 2006 Mart’ında başlayan Yacht Türkiye, dördüncünü yaşını kutladığı Mart 2010 sayısıyla yine dopdolu…

Türkiye’nin en çok satan, en çok okura ulaşan ve okurları tarafından “en kaliteli yat ve deniz kültürü dergisi” olarak değerlendirilen Yacht Türkiye, 49. sayısında alternatif enerji kaynaklarını kullanan çevreci, yeşil tekneleri araştırdı. Hem tamamlanıp suya indirilen hem de proje aşamasındaki tüm yeşil tekneler bu dosyada…

Kapağını yarım yüzyıllık Hollandalı tersane Contest Yachts’ın yeni nesil 45CS yelkenlisinin süslediği dergide “European Yacht of the Year”da seçilen yılın en iyi Avrupalı yatları, teknik özellikleri ve fiyat bilgileriyle tanıtılıyor.

En yeni tekneleri herkesten önce okurlarıyla buluşturan Yacht Türkiye bu geleneği Mart 2010 sayısında da sürdürüyor. İtalyan Azimut’un Türkiye üreticisi Sirena Marin’in kendi adıyla inşa ettiği ilk yelkenlisi Azuree 40, Sertap Erener, Demir Demirkan çiftinin 20 metrelik trawler’ı Panecea ve 2010 Avrasya Boat Show’da ilk defa görücüye çıkan çok özel tekneler yine tüm özellikleri ve fiyat bilgileriyle tanıtılıyor.

Arçelik-LG Genel Müdürü Hakan Bulgurlu, yakaladığı rekor büyüklükteki levreği ve bu olağandışı avın öyküsünü Yacht Türkiye için kaleme aldı. Derginin yazarlarından Ali Boratav 2010 Avrasya Boat Show’daki yelkenlileri mercek altına alıyor. Süha Umar ise 70’li yıllarda yolu bile olmayan, el değmemiş doğaya sahip Bozburun’u anlatıyor.

Dergide Türkiye dışında rota önerileri var. Bembeyaz kumsalları, mercanları ve yeşille mavinin her tonunun bir arada olduğu, Asya’nın en çekici ve en egzotik turistik merkezi Tayland’dan yatçılar için rüya rota önerileri dergide…

33. Amerika Kupası, İstanbul’daki Filo Yarışı, Marmaris Kış Trofesi ile yarış heyecanını tramola sayfalarına taşıyan dergide Canan Özdemir de Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün düzenlediği BAYK Kış Trofesi’nin ikinci ayağını yazdı.

Her türlü teknenin, fiyatları ve teknik özellikleriyle bulunduğu Yatmarket ise yine her sayıda olduğu gibi Mart’ta da Türkiye yat piyasasının nabzını tutuyor.