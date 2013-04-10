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Yaşam

'Denizlerin' avukatı Gülçin Çaylıgil yaşamını yitirdi

Gülçin Çaylıgil’in cenazesi, yarın Bodrum Gümbet Karaburgaz Mezarlığı’nda toprağa verilecek

10 Nisan 2013 18:19

Deniz Gezmiş ile arkadaşları Yusuf Aslan ve Mahir Çayan'ın da aralarında bulunduğu birçok kişinin avukatlığını yapan 88 yaşındaki Gülçin Çaylıgil yaşamını yitirdi.

İstanbul- Bodrum İlçesi Eski Çeşme Mahallesi’ndeki evinde yaklaşık 5 yıldır yaşamını sürdüren ünlü avukat Gülçin Çaylıgil, bugün sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çaylıgil’in cenazesi, Bodrum Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Deniz subayları, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının İstanbul’daki davaları, Aydınlık, Madanoğlu, TKP, DİSK, 12 Eylül döneminde THKP-C ve Devrimci Sol gibi birçok davada savunma avukatlığı yapan Çaylıgil’in ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu. 1952 yılında avukatlığa başlayan Gülçin Çaylıgil, Adnan Benk, Harun Karadeniz, Vedat Günyol, Server Tanilli, Uğur Mumcu, Talat Turhan, Çetin Altan, Doğan Avcıoğlu ve Yalçın Küçük gibi birçok ünlü aydın, sanatçı ve siyasinin de avukatlığını yapmıştı.

Gülçin Çaylıgil’in cenazesi, yarın Adliye Camii’nde ikindide düzenlenecek töreninin ardından Gümbet Karaburgaz Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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