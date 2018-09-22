Denizlerde 1 haftada, 518 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 14-21 Eylül 2018 tarihleri arasında denizlerde gerçekleşen 18 olayda, toplam 518 düzensiz göçmen yakalandığını, 3 düzensiz göçmenin de cansız bedeninin denizden alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yaşanan toplam 18 göç olayının 11’i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 6’sı Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 1’i ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Açıklamada, Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Menderes ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 11 olayda 426 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum ve Didim bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda 79 düzensiz göçmen yakalandığı belirtilen açıklamada, 3 düzensiz göçmenin cansız bedeninde denizden alındığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası Anamur açıklarında gerçekleşen 1 olayda 13 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi.

3 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Gerçekleşen 18 göç girişiminin 6’sında Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Çanakkale Ayvacık, İzmir Çeşme ve Muğla Bodrum bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 149 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Enez, Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Menderes ve Bodrum bölgelerinde gerçekleşen 15 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 543 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde; 1 Sahil Güvenlik Korveti, 29 Sahil Güvenlik Botu, 6 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 16 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 1324 saat seyir yapılmış, 26 helikopter (62 saat) ve 6 uçak sortisi (47 saat) ile toplam 109 saat uçuş gerçekleştirilmiş, 5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 333 saat görev icra edilmiştir.