Denizler plastikten kurtuluyor

2020'de start verilmesi planlanan ‘Okyanus Temizliği' (Ocean Cleanup) iki yıl öne çekildi. Teknolojik yenilikler ve ek mali kaynak bulunması sayesinde dünya denizlerini bekleyen en büyük tehlikelerden biri ile daha etkili bir şekilde mücadele edilebilecek.

Projeye öncülük eden 22 yaşındaki Hollandalı Slat Utrecht'te düzenlediği basın toplantısında, derinliklere bir çeşit süzgeç sarkıtan kilometrelerce uzunluğundaki yüzer borularla denizleri dolduran sentetik atıkların toplanacağını açıkladı. Boruların özel tasarımı sayesinde toplanan plastik çöpler belli bir bölgede biriktirilerek sudan çıkartılabilecek.

Slat bu yöntemle dünya denizlerinden tonlarca sentetik atık çıkarabileceklerini ve 5 yıl zarfında okyanuslardaki çöpün yaklaşık yarısının toplanabileceğini söyledi. 65 kişilik uzmanlar ekibiyle işe koyulan Slat bağış ve sübvansiyonların yardımıyla geliştirdikleri prototipin elan Kuzey Denizi'nde denenmekte olduğunu açıkladı.

Toplam 50 ‘okyanus süpürgesi' işe yüksek miktarda plastik çöpün biriktiği Hawaii adalarıyla Kaliforniya arasındaki sularda başlayacak. Bazı uzmanlar ise realist olmadığı ve yetersiz kalacağı gerekçesiyle okyanusları sentetik atıklardan arındırma projesini eleştiriyor. Okyanus süpürgesi projesinin yanlış yönde atılmış bir adım olarak değerlendiren bilim insanları çöp yaratmamanın çöp temizlemekten çok daha önemli olduğuna dikkat çekiyor.

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DW, dpa/AG, MK