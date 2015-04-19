Denizin ortasında ikiz bebek dünyaya getirdi

Aydın'ın Didim ilçesinden Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'na geçerken teknede fenalaşan 33 yaşındaki Kamerunlu hamile kadın, ikiz doğurdu. Hipotermiye yakalanan ikiz bebekler, askeri helikopter ile Rodos'ta hastaneye kaldırıldı, anne ve bebeklerinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Didim'de bindikleri lastik bot ile Yunanistan'a ait Sisam Adası'na geçmeye çalışan 25 kaçağın arasında bulunan 33 yaşındaki Kamerunlu kadın, lastik botun içinde doğum yapıp ikiz bebek dünyaya getirdi.

Genç kadının doğum yapmasının ardından telefonla Yunan sahil güvenliğinden yardım isteyen Kamerunlu kaçaklar, Yunan botları tarafından bulunarak Sisam Adası'na götürüldü.

Bu sabaha karşı 05.00 sıralarında denizin ortasında bulunan genç kadın ve 1850 gram, diğeri ise 1800 gram doğan ikiz erkek bebekleri hipotermiye girdikleri için askeri helikopter ile Rodos Adası'nda bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı belirtildi.

Yunanistan'daki yerel internet sitesinin haberine göre anne ve bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.