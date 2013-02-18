Denizin dibinde doğal antibiyotik aranacak

İngiltere'de okyanusun derinliklerinde gelişen doğal bir yeni antibiyotik bulma umuduyla 8 milyon sterlinlik bir proje başlatılacak. Şimdiye kadar okyanusun dibindeki kimi 11 kilometre derinliğinde bulunan çukurlar ve karanlık yataklardan çok az örnek toplanan araştırmada, uzmanlar bilinmeyen antibiyotikler arayacak.

Canlı türlerinin çoğu için çok hasmane olan bu tür deniz dibi çukurları, fiilen tecrit edilmiş olduklarından tamamen farklı yaşam biçimlerinin gelişebileceği ortamlar. Uzmanlar, bu "aşırı" ortamlarda bilinmeyen antibiyotikler bulunması ihtimalinin çok yüksek olduğuna inanıyor.

Projede Aberdeen Üniversitesi'nden uzmanların öncülüğünde çalışacak uluslararası bilim insanları, balıkçı teknelerinden kablolarla örnekleme aletlerini sarkıtmak yoluyla okyanusun derinliklerinden örnek toplayacaklar. Daha sonra topladıkları örneklerden yeni antibiyotik yapımında kullanılabilecek bakteri ve mantar türleri üretmeye çalışacaklar.

Aberdeen Üniversitesi'nden Profesör Marcel Jaspars, İngiltere'nin en üst düzey sağlık yetkilisinin geliştirilmekte olan çok az yeni antibiyotik olduğuna dikkat çekerek, bir sağlık krizinin eşiğinde olunabileceği uyarısında bulunduğunu hatırlattı. Antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımı bakterilerin bu ilaçlara zaman içinde direnç geliştirmesine yol açıyor ve uzmanlar bu yüzden çok uzak olmayan bir gelecekte tıbbın elinde etkili antibiyotik kalmayacağından endişe ediyorlar.

Profesör Jaspars, önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde antibiyotiklerin keşfinden öncekine benzer bir döneme girilebileceğini, en basit ameliyatların bile enfeksiyon riski yüzünden ölümle sonuçlanabileceğini söyledi. Jaspars 2003 yılından bu yana tamamen yeni bir antibiyotik bulunmadığını da hatırlatıyor ama bunun kısmen, antibiyotikler fazla karşı olmadığı için ilaç şirketlerinin istekli olmamasından kaynaklandığını kaydediyor.

Çalışma sonbaharda Büyük Okyanus'un doğusunda Şili ve Peru'nun 161 kilometre açığındaki Atacama çukurunda başlayacak. Avrupa Birliği fonları ile yapılacak çalışmada daha sonra Yeni Zelanda açıklarındaki çukurlarla, Norveç açıkları ile Antarktika sularından da örnekler toplanacak.

(BBCTürkçe)