Denizin 42 metre altında kahvaltı

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Marmaray çalışanlarıyla denizin 42 metre altında sabah kahvaltısı yaptı. Üsküdar'daki Marmaray İstasyonu'ndan denizin altına inen Bakan Yıldırım ve beraberindekiler, kahvaltı yapılacak yere kadar yaklaşık 900 metre yürüyerek gitti.





Bakan Yıldırım, kahvaltı öncesinde yaptığı konuşmada, Marmaray Projesi'nin adım adım tamamlanmak üzere olduğunu, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.



Sögütlüçeşme'den Kazlıçeşme'ye kadar iki tünel şeklinde, toplam 27 kilometrelik bir uzunluğun bulunduğunu anlatan Yıldırım, bu tünelin tamamen yerin ve denizin altından geçtiğini ifade etti.



Bu güzergahta, Söğütlüçeşme, Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı, Kazlıçeşme istasyonlarının yer alacağını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Projenin tünel kısmının yüzde 85'i tamamlandı. Şubat ayı sonunda da Yenikapı'dan girince Üsküdar'dan çıkılabilecek. Hatta Kazlıçeşme'den girilip Söğütlüçeşme'den çıkılabilecek hale geldi. Marmaray Projesi, hem İstanbul hem de ülkemiz için büyük ve gurur kaynağımız olan bir projedir. Bir çok ilkleri vardır. Mühendislik olarak, dünyada en zor gerçekleştirilen projelerin başında geliyor. Bugüne kadar Türk-Japon firmalarımızın, Ulaştırma Bakanlığı Limanlar ve Hava Meydanları İnşaat (DLH) Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda çok güzel bir çalışma gerçekleştirildi. Herhangi bir tatsız olay yaşanmadı, inşallah bundan sonra da yaşamayız. Bir an önce projeyi tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunmuş oluruz.''





''Türkiye'nin büyük projelerini hayata geçiriyoruz"



Bakan Yıldırım, bu tür projelerin gerçekleşmesi için güçlü iktidarlara ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



''150 yıl önce oluşturulan bu proje, Abdülmecit Efendi tarafından tasarlanmış, 1904 yılında Sultan 2. Abdülhamit tarafından Fransızlar'a proje çizdirilmiş. 100 yılı geçtikten sonra da AK Parti iktidarına projeye başlamak nasip oldu. Başbakanımızın önderliğinde Türkiye'nin kaderini değiştirecek, kalkınmasını, refahını ve 2023'te ilk 10 ekonomiye girecek Türkiye'nin büyük projelerini birer birer hayata geçiriyoruz. Bölünmüş yol projelerini, İstanbul-İzmit Köprüsü İzmir Otoyolu Projesi ve yakında ihaleye çıkacak olan 3. Boğaz Köprüsü ve Otoyol Projesi, Yüksek Hızlı Tren Projesi, Havaalanları Projeleri ve bilişimle ilgili çok önemli gelişmeler birbirini izliyor. Böylece Türkiye'nin bugününü, yarınını değil, gelecek nesillerin ihtiyacı olan alt yapı projelerini teker teker devreye sokuyoruz.''



Ulaştırma Bakanı Yıldırım, ''29 Ekim 2013'te Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıl dönümünde Marmaray Projesi'ni İstanbulluların hizmetine sunacağız. Projeyi altyapı ve üstyapı olmak üzere iki kısımda değerlendirmek lazım. Altyapı kısmı yüzde 90'ın üzerinde bitmiş durumda. Bir kaç ay içinde tamamı bitecek. Bundan sonra artık üstyapı var. Üstyapı da rayların döşenmesi, sinyallerin yapılması, elektromekanizasyon işleri, istasyonların yapılması, en sonunda çeken-çekilen araç dediğimiz tren setlerinin temin edilmesi var. Tren setlerinin bir kısmı Kore'de, bir kısmı Sakarya'da yapılıyor. 440 civarında tren seti olacak. Bunun 330 tanesi Sakarya'da, geriye kalan 110 tanesi de Kore'de yapılıyor'' diye konuştu.



Hatların yapımı tamamlandığında, Halkalı'dan Gebze'ye yapılacak yolculukta ulaşım süresine ilişkin de bilgi veren Bakan Yıldırım, ''İstasyonlarda duracak, direk gitmeyeceği için 103 dakika sürecek toplam yolculuk süresi. İki istasyon arası 3.5-4 dakika olacak'' dedi. Kahvaltının ardından Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, DLH Genel Müdürü Ahmet Arslan da Marmaray çalışmalarına ilişkin kısaca bilgi verdi.



