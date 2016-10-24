Denizi yok ama 15 ülkeye balık ihraç ediyor

Şanlıurfa'nın alabalıkları Almanya, Polonya, Romanya başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye'nin en önemli su havzasına sahip olan Şanlıurfa'daki balık üreticileri de satıştan memnunlar.

DHA'nın haberine göre, kilometreye düşen su kaynakları bakımından hem Türkiye hem de dünyada önemli bir yeri bulunan Kahramanmaraş, ülkenin en önemli su havzalarından Ceyhan Nehri'nin Akdeniz'deki yolculuğuna da ev sahipliği yapıyor. Barındırdığı su kaynaklarında yetişen tonlarca sertifikalı balıklar, kentin ihracat kalemleri arasında yerine alıyor.

Denize kıyısı olamamasına rağmen dünyanın dört bir tarafına balık ihracatı yapan Kahramanmaraşlı üreticiler, hem üretimi hem de ihracat rakamlarını artırmak için çabalıyor.

Barajlara kurulan tesislerde yetiştirilen alabalıklar Romanya, Polonya, Almanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Lübnan, Katar, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve İran olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor.