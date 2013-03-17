Denizi tavuk tüyüyle temizlediler

Konya'da 17 yaşındaki iki genç denizlerdeki petrol kirliliğinin tavuk tüyüyle temizlenebileceğini ortaya çıkardı. TÜBİTAK'ın yarışmasında Türkiye birincisi olan iki genç, Mayıs ayında ABD'de yarışmaya katılacak.



Konya'da Özel Merve Büyükkoyuncu Fen Lisesi 3'üncü sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Abdullah Koca ve aynı yaştaki Ömer Faruk Altun'un deniz ve okyanus yüzeyinde meydana gelen petrol kirliliğini temizlemek için proje çalışmasına başladı.

Kimya öğretmeni Mutlu Doğan'ın danışmanlığında hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, deniz yüzeyinde oluşan petrolü temizlemek için doğal atık olan talaş, ayçiçek çekirdeği kabuğu, yer fıstığı kabuğu, hindistan cevizi kabuğu, mısır koçanı talaşı, tavuk tüyü, koyun yünü, keçi kılı, insan saçı ve kabak çekirdeği kabuğu kullandı. Öğrencilerin yaklaşık 2 yıl süren çalışma ve deneylerinin ardından deniz yüzeyinde oluşan petrolü en çabuk ve hızlı şekilde tavuk tüyünün toplayarak temizlediği ortaya çıktı.



ABD'de Türkiye'yi temsil edecekler



Öğrenciler 'Okyanuslar Petrolden Daha Kıymetlidir' adı altında hazırladıkları proje ile 2012 yılında TÜBİTAK tarafından Türkiye genelindeki liseler arasında düzenlenen proje yarışmasına katılarak Türkiye birincisi oldu. Türkiye birincisi olan 'Okyanuslar Petrolden Daha Kıymetlidir' adlı proje 12-17 Mayıs 2013 tarihlerinde ABD'nin Arizona eyaletinde yapılacak olan ve her yıl 70'den fazla ülkeden 1500'den fazla öğrencinin yarıştığı Ulusal Bilim ve Mühendislik Fuarı olan INTEL-ISEF (International Science and Engineering Fair) Proje sergisine davet edildi. INTEL-ISEF proje yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin YGS ve LYS üniversiteye giriş sınavlarında ek puan aldığı öğrenildi.



Petrolün geri kazamı sağlanıyor



Konya Özel Merve Büyükkoyuncu Fen Lisesi kimya öğretmeni Mutlu Doğan, 2010 yılının Nisan ayında Meksika Körfezi'nde meydana gelen petrol sızıntısından sonra projeyi hazırlamaya karar verdiklerini belirtti. Proje çalışmalarına 2011 yılında başladıklarını ifade eden Doğan, şunları söyledi:

''En iyi verimi tavuk tüyünde en az verimi de kabak çekirdeği kabuğunda elde ettik. Suyun üzerine dökülmüş olan petrolü özelliğini kaybetmeden tavuk tüyü ile toplamayı başardık. Tavuk tüyünün bir dakikadan az bir zamanda tamamen petrolü kendi yüzeyine çektiğini tespit ettik."



Petrole bulanmış kuşlar ilham oldu



Projeyi hazırlayan öğrencilerden Ömer Faruk Altun da petroller denize döküldükten sonra kuşların tüylerinin simsiyah petrole bulanmasının kendilerine ilham kaynağı olduğunu kaydetti. Altun, ''Yaptığımız araştırmada deniz yüzeyini kaplayan petrollerin kimyasal maddelerde toplandığını ve bunların da canlılara zarar verdiğini öğrendik. Ekolojik bir yol aradık ve kullandığımız 10 materyal arasında en uygununun tavuk tüyü olduğunu bulduk" dedi.



Sadece ABD'de atılan tavuk tüyleri ile temizlenebilir



Derslerden kalan vakitlerini projeyi hazırlamak için uğraştıklarını ve çok sayıda deney yaptıklarını ifade eden Abdullah Koca da şunları söyledi:

"Denizlerin tamamına petrol sızmış olsa bunu temizlemek için bize sadece 65 bin ton tavuk tüyü gerekiyor. Buna karşılık sadece Amerika kıtasında her yıl 80 bin ton tavuk tüyü çöpe atılıyor. Sadece Amerika'da atılan tavuk tüyleri bile bizim bu projeyi hayata geçirmemiz için yeter de artar bile."