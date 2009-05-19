Deniz'i görmek için bunu da yaptı

Hüsnü Şenlendirici, Deniz Seki’yi görmek için cezaevinde konser vermek istedi. Ancak Adalet Bakanlığı Hüsnü’nün adını çizdi; izni Niran’a verdi.



Cezaevindeki Deniz Seki'yi görebilmek için her yolu deneyen Hüsnü Şenlendirici, bir kez daha veto yedi. Günaydın'ın haberine Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ndeki Deniz Seki'yi ziyaret etmek için savcılıktan defalarca izin isteyen ancak her seferinde olumsuz cevap alan Şenlendirici, bu kez 'sanatsal' bir yol izledi. Ünlü klarnetçi; Seki'nin kaldığı cezaevinde moral konseri vermek için Niran Ünsal'la birlikte başvuruda bulundu.



İsmini çıkardılar



Ancak Adalet Bakanlığı, sadece Niran Ünsal'a izin verdi; Hüsnü Şenlendirici'nin ismi ise listeden silindi! Hal böyle olunca, ünlü klarnetçinin Deniz Seki'yi uzaktan da olsa görme umudu suya düştü. Niran Ünsal, mayıs başındaki konsere tek başına çıktı. Bir kez daha hüsrana uğrayan Hüsnü Şenlendirici ise, konuyla ilgili yorum yapmadı.

