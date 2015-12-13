Denize uçan otomobilde, kemerini açamayınca boğuldu

Adana'nın Karataş İlçesi'nde denize uçarak otomobilde Elif Yalçın emniyet kemerini çıkaramayınca bir metre suda boğularak yaşamını yitirdi. Aynı otomobilde bulunan 4 kişi ise araçtan çıkarak kurtulmayı başardı.

Zaman’da yer alan habere göre, kaza, saat 05.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Ata Park'ta meydana geldi. İddiaya göre aşırı hızlı giden Ersin Sabahi yönetimindeki içinde gençlerin bulunduğu 01 TY 959 plakalı otomobil, sahil yolunda sürücünün kontrolden çıkarak denize uçtu. Otomobilde Bilgi Belenli, Bahadır Özsüt, Emre Sabahi ve Ersin Sabahi kendi olanakları ile araçtan çıkmayı başardı. Emniyet kemeri takılı olan Elif Yalçın, kemerini açamayınca araçtan çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Karataş Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Yalçın, ambulansla kaldırıldığı Karataş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Üniversite mezunu olduğu belirtilen Elif Yalçın'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından, gözyaşları arasında yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Alkollü olduğu öne sürülen Ersin Sabahi, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.