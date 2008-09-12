Deniz'e iş vermiyorlar

Evlilik dışı ilişkilerde fatura sadece kadınlara mı çıkarılıyor? Yılların sanatçısı Deniz Seki, sırf ilişkisi yüzünden televizyonlarda iş alamadağından dert yanıyor.



Deniz Seki sonunda isyan etti. "Benimki dünyada 5 milyar kez yaşanmış ve yaşanacak bir olay. Bu yüzden bana TV’de iş vermiyorlar ama Hüsnü’ye jüri üyeliği yaptırıyorlar. Bu nasıl bir çifte standart! " dedi.



Çifte standart var



TV için program teklif getiriyorlar konuşuyorum, toplantı yapıyorum. Program kanala gidince “Yok Deniz Seki evli bir adamla birlikte olmaz, bizim yayın politikamıza ters” diyorlar. O zaman Hüsnü de jüri üyeliği yapıyor. Ne demek bu şimdi? Ben mi buldum Hüsnü’yü. Erkek egemen toplumda bu nasıl bir çifte standart. Evli adamla birlikte olduğum için kanalın yayın politikasına ters geliyormuşum. Herkesin geçmişinde bir şeyler yok mu? Yerimde başkası olsa işime zarar veriyor diye ilişkisini de sonlandırır ama o kadar karaktersiz değilim. İlişkim yüzünden televizyondan para kazanamıyorum.



Birlikte reklam filmi teklifini kabul etmedim



Bana Hüsnü ile birlikte reklam filmi teklifi geldi, yapmadım. O iki çocuğu düşünüp yapmadım. Bu ilişkide sanki her şeyin sorumlusu ve suçlusu benmişim gibi ceza ödüyorum. Bunun sebebi sırf dürüst olduğum için. Bu ilişki uğruna kariyerimi bile ikinci plana attım. İnsani duygularıma yenik düştüm. Ama hep suçlandım, neredeyse taşlayacaklar beni.



Harika bir albüm yaptım



Harika bir albüm yaptım, ama bu albümü konuşamıyorum bile. Kim müzikten kazandığını müziğe yatırıyor. Millet kazandığını gayri menkulle yatırıyor. Ben evimi bile yeni aldım. Sürekli özel hayatımla ilgili soru geliyor. Sanki müzik yapan değil de sadece sorunlu aşk yaşayan biriyim. Ben o ruhun içinden çıkan şeylerle şarkı yapıyorum. O ruhu kirletecek hiçbir şey yapmam. Sevgim Hüsnü’ye karşı bitse niye devam edeyim, manyak mıyım?



Eve kapanacağım



Özel hayatımla ilgili hiçbir haberin içinde olmak istemiyorum. Hatta bunun için sosyal hayatımızdan fedakarlık edip eve kapanacağız. Hüsnü de benimle aynı fikirde. 11 Kasım’da o mahkeme sonuçlanacak. Sonuca göre ne yapmam gerektiğine ya da ne yapmamız gerektiğine o zaman karar vereceğiz.

