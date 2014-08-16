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Yaşam

Denize girip serinlemek bile mümkün değil

Türkiye son günlerde bazı bölgelerde 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları ve yine yüzde 90'ın üzerindeki nemin etkisiyle bunaltıcı günler geçiriyor

16 Ağustos 2014 10:53

Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, deniz suyunun ısısını hava sıcaklıklarıyla yarışır hale getirdi.

Karadeniz'de ölçüm yapılan bazı merkezlerdeki deniz suyu sıcaklıkları, bölgede geçmişte gerçekleşen ortalama en yüksek hava sıcaklıklarının üzerine çıkıp Ege kıyılarındaki değerleri yakaladı. Kıyılarda, Akdeniz'deki üç merkezde 30 dereceyi gören deniz suyu sıcaklıkları, en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü Ayvalık ve Kumköy'de bile 25 dereceye tırmandı.

Türkiye son günlerde bazı bölgelerde 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları ve yine yüzde 90'ın üzerindeki nemin etkisiyle bunaltıcı günler geçiriyor.

Serinlemek için büyükşehirlerden sahillere akın eden tatilcileri ise ısısı artık hava sıcaklıklarını aratmayan deniz suyu karşılıyor. Deniz suyu sıcaklıkları, temmuz ayından itibaren hızla tırmanırken Türkiye'nin güney sahilleri, yine en sıcak merkezler olarak öne çıktı. Ege Bölgesi'nde de deniz suyunda yüksek sıcaklıklar ölçüldü.

Karadeniz'de ise Akçakoca, Sinop, Trabzon ve Hopa'da ölçülen deniz suyu sıcaklıklarının, geçmişte gerçekleşen ortalama en yüksek hava sıcaklıklarını geçmesi dikkati çekti. Bu merkezlerdeki deniz suyu sıcaklıkları, Ege Bölgesi'ndeki merkezleri yakaladı.

 

 İskenderun, Fethiye ve Finike'de deniz suyu 30 derece

 

Akdeniz Bölgesi'ndeki Hatay'ın İskenderun, Muğla'nın Fethiye ve Antalya'nın Finike ilçeleri son iki günde 30 derece ile en yüksek deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü merkez olarak öne çıktı.

Antalya'da 29 derece olarak ölçülen deniz suyu sıcaklığı, Anamur, Alanya, Çeşme ve İzmir'de 28 dereceyi buldu. Bu sıcaklıklar, Marmaris, Akçakoca, Sinop ve Trabzon'da 27, Bodrum, Kuşadası, Tekirdağ, Samsun ve Hopa'da 26, Ayvalık ve Kumköy'de ise 25 derecelerle kayıtlara geçti.

Ülkede son iki günde en yüksek deniz suyu sıcaklıklarının ölçüldüğü ilk 10 merkez şöyle:

Merkez       Derece  

İskenderun   30      

Fethiye      30      

Finike       30      

Antalya      29      

Anamur       28      

Alanya       28      

Çeşme        28      

İzmir        28      

Marmaris     27      

Sinop        27     

 

Meteoroloji'den sıcak uyarısı    

 

Batı Akdeniz Bölgesi'nde, hava sıcaklığının artacağı belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının 1 ila 2 derece artacağı kaydedildi.

Açıklamada rüzgârın güney yönlerden hafif, öğleden sonra ise orta kuvvette eseceği bildirdi. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Denizlerde ise rüzgârın Bodrum ile Kaş arası batı ve kuzeybatıdan, Kaş ile Kumluca arası batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Kumluca ile Anamur arası güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde eseceği belirtildi.

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