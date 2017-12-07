Denize düşüp öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, bankta otururken dengesini yitirip denize düşen 56 yaşındaki Mehmet Karakaya, öldü.

Olay, gece saatlerinde Alsancak Limanı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Karakaya, deniz kenarındaki bankta otururken dengesini yitirerek suya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, deniz polisinin karaya çıkarttığı Karakaya\'yı Alsancak Nevvar Salih işgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karakaya\'nın cesedi, savcının incelemeleri ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurmu Morgu\'na gönderildi.

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