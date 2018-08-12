DENİZE DÜŞEN KADINI BALIK TUTANLAR KURTARDI

*200 metre sürüklenerek balıkçıların önüne gelen kadını olta ile kurtardılar

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Sarıyer\'de denize düşen kadını, sahilde balık tutanlar kurtardı. Kıyıya çıkartılan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay Baltalimanı sahilde saat 08:00 sıralarında meydan geldi. İsminin Şeyma I. (27) olduğu öğrenilen genç kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Şeyma I., yaklaşık 200 metre sürüklenerek balıkçıların önüne geldi. O sırada sahilde balık tutanlar, denizde çırpınan kadını gördü. Kadın çırpınırken balık tutan kişilere yardım çığlıkları atıp, yüzme bilmediğini söyledi. Mahmut Topla oltasını boğulmak üzere olan kadına uzatarak kadını kıyıya çekti. Kıyıya çıkartılan kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kıyıda yaptıktan sonra kadın hastaneye kaldırıldı. Kadını boğulmaktan kurtaran Mahmut Topal \"Balık tutuyordum baktım denizde bir siyahlık vardı. Kadın bana \'yüzme bilmiyorum\' deyince oltayı çevirip tutmasını söyledim sonra karşıdaki arkadaşlardan yardım istedim. Arkadaşlar geldiler çıkarttık. Akıntı tersti yoksa oradan atlamış olsa daha kimse göremezdi. Bu tarafa doğru gelince gördük\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Denize düşen kadından detay görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan detay görüntü

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin kadına müdahale etmesi

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Kadının ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Mahmut Topal ile röportaj