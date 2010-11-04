-DENİZE DÜŞEN GENCİ, POLİS KURTARDI ANTALYA (A.A) - 04.11.2010 - Antalya'da falezlerde otururken dengesini kaybedip denize düşen genç, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Gece yarısı, 16 yaşındaki O.Ç. arkadaşları ile Konyaaltı Caddesi Kuğulu Park'taki falezlerde otururken dengesini kaybedip denize düştü. Arkadaşlarının bildirimiyle olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekipleri, denize düşen gencin kurtarılması için deniz polisinden yardım istedi. Olay yerine gelen deniz polisi, denizde bitkin halde bulduğu genci boğulmaktan son anda kurtardı. Botla karaya çıkarılan genç daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.