T24 LogoT24 Logo
Gündem

DENİZE DÜŞEN GENCİ, POLİS KURTARDI ANTALYA (A.A)

04 Kasım 2010 10:49

-DENİZE DÜŞEN GENCİ, POLİS KURTARDI ANTALYA (A.A) - 04.11.2010 - Antalya'da falezlerde otururken dengesini kaybedip denize düşen genç, deniz polisi tarafından kurtarıldı.  Gece yarısı, 16 yaşındaki O.Ç. arkadaşları ile Konyaaltı Caddesi Kuğulu Park'taki falezlerde otururken dengesini kaybedip denize düştü. Arkadaşlarının bildirimiyle olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekipleri, denize düşen gencin kurtarılması için deniz polisinden yardım istedi.   Olay yerine gelen deniz polisi, denizde bitkin halde bulduğu genci boğulmaktan son anda kurtardı. Botla karaya çıkarılan genç daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24