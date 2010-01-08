Denize çöp atma devrine son!

T24- Deniz ve koylarda gezip tozup geride çöp, sintine atığı bırakan teknelere mavi kartlı kontrol geliyor. Çevre ve Orman Bakanlığı ve TURMEPA'nın ortak projesi olan mavi kart uygulaması, bu yıl Muğla'dan başlatılıyor.

Mavi Kart uygulaması Bodrum Ticaret Odası’nda geniş katılımlı bir toplantıyla Çevre ve Orman İl Müdürü Mehmet Şahin tarafından tanıtıldı.Tanıtımda konuşan Şahin:

“Dijital mavi kart uygulamasıyla bir teknenin atıklarını nereye bıraktığını 24 saat kontrol edebileceğiz. 2 bine yakın tekneye bu mavi kartı verdik. Bu kartlar sıvı ve katık atık boşaltma merkezlerindeki görevlilere verilecek. Boşaltılan atıklar kartlara işlenecek. Böylece hangi teknenin ne zaman, ne kadar atığı hangi merkeze boşalttığı merkezde izlenebilecek. Artık teknelerde, yediğini içtiğini denize atma dönemi bitti. Mart ayına kadar mavi kart sistemine dahil olmayan teknelere liman başkanlığı tarafından sefer izni verilmeyeceği gibi sisteme dahil olmayanları ağır para cezaları bekliyor. Denize katı veya sıvı atığını bırakana en hafif ceza 31 bin lira. Denizden ekmek yiyen denizi istediği gibi kirletemeyecek"dedi.

Uygulama, kapsamında Fethiye sahillerinden Milas Güllük’e marina ve belediyelerde 30 noktada sıvı atık alımı yapılacak.

9 bin 500 kaynak

Çevre ve Orman İl Müdürü Mehmet Şahin: "Muğla kıyılarında 9 bin 500’e yakın deniz aracı dolaşıyor. Bu deniz araçlarının katı ve sıvı atıklarını ne zaman, nereye bıraktıkları belli değil"dedi.

Bodrum Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Rüştü Tezcan: "Teknelerin katı ve sıvı atıklarını teslim edeceği merkezlerin çoğu çalışmıyor. Altyapısını hazırlamadan sistem uygulamaya konulursa büyük sorunlar yaşanır".

Bu uygulamaya denizciler de sıcak bakmıyor.Denizciler, uygulamanın alt yapısı hazır olmadığı için yüksek cezaların dezciliğe sekte vuracağı görüşünde.

