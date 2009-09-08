‘Denize çıplak girdiniz’ kavgası

Denize çıplak girdikleri gerekçesiyle uyarılan turistlerle bir restoranın garsonları arasında kavga çıktı.3 kişi yaralandı.



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki bir restoranda çalışan Türk garson ile çıplak olarak denize girdikleri ileri sürülen biri kadın 5 İngiliz turist arasında kavga çıktı. Kavgada, ikisi İngiliz, 3 kişi yaralandı.



İngiltere'den bir süre önce tatil için Marmaris'e gelen Deen John Paltison (20), Bryon Steven (20), Samsel David (19), Methew Tomas Floyd (19) ve Amy Sara Deston (19), Uzunyalı Mevkii'nde, dün saat 01.00 sıralarında çıplak olarak denize girdi. İddiaya göre, çevredeki restoranlarda çalışan garsonlar, 5 İngiliz'i denize çıplak girmemeleri konusunda uyardı. Ancak, uyarılara aldırış etmeyen İngilizler, sahildeki garsonlara küfür edip, el kol hareketleriyle karşılık verdi.



Garsonlardan üniversite öğrencisi olduğu ve tatillerde çalıştığı öğrenilen K.B. (20), alkollü oldukları belirlenen turistlerin yanına giderek, İngilizce olarak, tekrar uyarıda bulundu. Bunun üzerine denizden çıkan 4 İngiliz erkek turist, kendilerini uyaran K.B.'ye saldırdı. Kavgada, K.B. ile İngiliz turistlerden Deen John Paltison ve Bryon Steven yaralandı. Kavga sırasında İngiliz gruptaki tek kız olan Amy Sara Deston ise sinir krizi geçirdi. Kavgayı, devriye görevi yapan motorize ‘Yunuslar’ olarak bilinen polis ekipleri ayırdı.



Kavgada yaralanan 3 kişi ile sinir krizi geçiren genç kız, Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polisin tedavilerinin ardından Çarşı Polis Merkezi'ne götürüp, ifadelerine başvurduğu İngilizler ile Türk garson K.B., birbirlerinden şikayetçi oldu. soruşturma sürüyor.