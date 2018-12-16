"Denize bikini ile girdiğim için özür dilerim!"

Yönetmen Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel, ‘bikini’ eleştirilerine “Nerede, ne giyeceğimi bilen bir kadınım. Denize mayoyla giriyorum, özür dilerim. Eğer bu suçsa suçluyum ben” dedi.

Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Görgüzel’in açıklamalarından bir kısım şöyle:

Son dönemde verdiğiniz cesur pozlar da çok tartışıldı.

Eğer cami avlusunda mayoyla geziyor olsaydım ve bu yadırganıyor olsaydı anlardım. Ama ben plajda ailemle tatile gitmişim, denizde fotoğraflarım çekiliyor. Beni çeken arkadaşa gizli çekmemesini söyledim. Eşim de yanımdaydı zaten.

Kadınlar daha çok tepki gösterdi size...

Ben de buna üzüldüm zaten. Hiç ünlü olmadığı halde sonsuz bir photoshop’la kendini değiştirip deklare edenler var bunların içinde. Neden kendine güvenen, özgür yaşayan bir insanı ayıplıyorsun o zaman? Senin bu imkanın olmadığı için bana kızıyorsun.

Hamdi Bey’i de “nasıl izin veriyor” diye eleştirenler oldu...

Ben zaten Hamdi’nin rahatsız olacağı bir şeyi yapmam. Hamdi bana karışmaz bu konuda. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Nerede, ne giyeceğimi bilen bir kadınım. Denize mayoyla giriyorum, özür dilerim. Eğer bu suçsa suçluyum ben!

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