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Denize atlayan kişiyi polis kurtardı

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-HALİÇ Metro Köprüsü'nden atlayan kişiyi deniz polisi kurtardı

12 Haziran 2018 00:50

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-HALİÇ Metro Köprüsü\'nden atlayan kişiyi deniz polisi kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay, Haliç Metro Köprüsü üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan 20-25 yaşlarında erkek bir kişi, metro köprüsü üzerinde bir süre bekledikten sonra kişisel eşyalarını yere bırakarak suya atladı. Olayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, genci hemen sudan çıkartarak bota aldı. Sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi botta yaptı. Polis ekipleri, yaralı kişiyi Karaköy İskelesine götürdü. Çevredekiler, deniz polisinin botunun önünde bir süre olup bitenleri izledi. 
Yaralanan kişi, ambulansa alındıktan sonra İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)
 

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