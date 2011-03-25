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Dünya

Denizden Koruma Operasyonu

NATO’nun oluşturduğu ‘Denizden Koruma Operasyonu’ adlı deniz gücü, dünden itibaren ülkeye silah akışını engellemeye başladı.

25 Mart 2011 02:00

T24 - NATO’nun oluşturduğu ‘Denizden Koruma Operasyonu’ adlı deniz gücü, dünden itibaren ülkeye silah akışını engellemeye başladı. 


Denizden Koruma OperasyonuOperasyonun komutanı İtalyan Tuğamiral Rinaldo Veri, Napoli üssünde yaptığı açıklamada, “Deniz Libya’ya silah getirmenin en kolay, en hızlı ve doğrudan yolu. Ülkeye her yolu kapatamayız ama birşey kesin, ana giriş kapısını kapatıyoruz” dedi. Operasyonun silah sayısını, askeri malzemeyi ve paralı askerlerin sayısını azaltmayı sağlayacağını belirten Veri, “İtalya, İngiltere, Yunanistan, ABD, Kanada, İspanya ve Türkiye gemi teklifinde bulundu” açıklamasını yaptı. Operasyonun halen yapılandırma aşamasında olduğunu kaydeden İtalyan komutan, “Bir gemiden şüphelenirsek askerlerimiz göndereceğiz. Silahlı direnişle karşılaşırsak kuvvet kullanmamız gerekli olabilir” diye konuştu.



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