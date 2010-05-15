'Denizden gelen' Moskova'da

T24- Yapımcılığını Nöbetçi Yapım'dan Berna Akpınar ve Ömer Can'ın üstlendiği, yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı, başlıca rollerde Onur Saylak, Ahu Türkpençe, Sümer Tilmaç, Deniz Özerman ve 5,5 yaşındaki Jordan Deniz Boyner'in yer aldığı filmin ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterimi tüm hızıyla devam ediyor.



''Denizden Gelen'', 7-13 Haziran tarihlerinde Adana Altın Koza Film Festivali'nin ''Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'' bölümünde yarışacak. Film 17-26 Haziran tarihlerinde ise Moskova Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gösterilecek.



Filmin dünya prömiyeri de film ekibinin katılımıyla Moskova Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirilecek.