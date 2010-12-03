-DENİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - Beykoz'da denizden erkek cesedi çıkarıldı. Beykoz sahilinde bir cesedin kıyıya vurduğunu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyeye haber verdi. Beykoz İtfaiyesi tarafından denizden çıkarılan cesedin, yapılan ilk incelemelerde 25-30 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, cesedin 21 Kasımda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracını bırakarak köprüden atlayan 24 yaşındaki Hasan Sadıkoğlu'nun eşkaline uyması nedeniyle yakınlarına haber verdi. Olay yerine gelen Sadıkoğlu'nun yakınları Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Denizde uzun süre kalması nedeniyle yüz hatları tanınmayacak halde olan cesedin, incelemelerin tamamlanmasının ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna götürüleceği öğrenildi.