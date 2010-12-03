T24 LogoT24 Logo
Gündem

DENİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2010 10:59

-DENİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - Beykoz'da denizden erkek cesedi çıkarıldı. Beykoz sahilinde bir cesedin kıyıya vurduğunu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyeye haber verdi. Beykoz İtfaiyesi tarafından denizden çıkarılan cesedin, yapılan ilk incelemelerde 25-30 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, cesedin 21 Kasımda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracını bırakarak köprüden atlayan 24 yaşındaki Hasan Sadıkoğlu'nun eşkaline uyması nedeniyle yakınlarına haber verdi.  Olay yerine gelen Sadıkoğlu'nun yakınları Cumhuriyet savcısına ifade verdi.  Denizde uzun süre kalması nedeniyle yüz hatları tanınmayacak halde olan cesedin, incelemelerin tamamlanmasının ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna götürüleceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24