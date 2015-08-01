Denizden çıkmak istemediler, karakolluk oldular

Şile'de cankurtaran ekiplerinin uyarılarına rağmen yağmurlu havada denize girmek isteyen grup, denizden çıkmak istemeyip, taşkınlık yapınca karakolluk oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şile’de öğleden sonra aniden bastıran yağmur ve ardından denizde oluşan dalgalardan dolayı cankurtaran ekipleri denize giren vatandaşları denizden çıkmaları konusunda uyardı. Aşırı kalabalığın yaşandığı Ayazma Plajı'nda bazı vatandaşlar cankurtaran ekiplerinin uyarılarına uyarken , bazı vatandaşlar da uyarılara tepki göstererek denizden çıkmadı.

Plajda görev yapan İBB’ye bağlı cankurtaran ekipleri ile vatandaşlar arasında meydana gelen kavga ise plajda şaşkınlık yarattı. Denizde çıkmaları konusunda uyarılan vatandaşlarla cankurtaran ekipleri arasında çıkan kavgaya Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti ve olaya karışan kişiler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görevliler gitti onlar yine denize girdi

Bu arada görevlilerin de ekiplerle birlikte ifadeye gitmesini fırsat bilenler dalgalı denizde canını hiçe sayarak yüzmeye devam ettiler.