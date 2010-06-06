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Çevre

Denizden çıkan her şey yenmezmiş...

Dünya Çevre Günü'nde Fethiye'de iki ayrı temizlik organizayonu düzenlendi. Dalgıçların denizden çıkardığı maddeler arasında sandalye, nargile şişesi de vard

06 Haziran 2010 03:00

T24 - Dünya Çevre Günü'nde Fethiye'de iki ayrı temizlik organizayonu düzenlendi. Dalgıçların denizden çıkardığı maddeler arasında sandalye, nargile şişesi de vardı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Fethiye Kordonboyunda dalgıçlar tarafından deniz temizliğine dikkat çekmek amacıyla dip temizliği çalışması yapıldı.

Denizden plastik sandalyenin yanı sıra nargile şişesi ve pet şişeler çıktı.

Divers Delight Dalış Okulu'nun dalgıçları Barbaros Bağcı ve Murat Kaynak, Belediye Kültür Merkezi'nin önünden yaptıkları dalışlarda denizin dibindeki atıkları plastik torbalara doldurdular.

Dalgıç Bağcı, ''Denizin dibi çok bulanık. Değişik maddeler var. Amacımız deniz dibindeki canlıların yaşamı için denizlerin kirletilmemesi mesajını vermek. Ancak Fethiye Körfezi'nde denizin dibinde pek çok benzer atık bulunuyor'' dedi.

　

Antik Telmessos kentinde temizlik

Öte yandan Fethiye'de M.S. 2. yüzyılda onarım geçirerek Doğu Roma İmparatorluğu döneminde arena olarak kullanılan Telmessos antik kentinde temizlik yapıldı.

Adını tanrı Apollon'un oğlu Telmessos'tan aldığı söylenen ve Fethiye Mendos Dağı'nın eteklerinde adını verdiği körfezin kenarına eski Telmessos'un üzerine kurulan kent, Fethiye Belediyesi Temizlik işçileri, Orman İşletme Müdürlüğü işçileri, TEMA, Gençlik Meclisi Üyeleri, Fethiye Orman İşletme Müdürü Reşat Tunç ve Belediye Meclis Üyesi Dilek Dinçer'in de katıldığı programla temizlendi.

　

　

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