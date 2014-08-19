Denizden 2 çocuk bir kadın cesedi çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde 2 çocuk ile bir kadın cesedi bulundu.

DHA'nın haberine göre, Kayacık Mahallesi arıtma tesisi açıklarında denizde 10-12 yaşlarında bir erkek çocuğunu yüz üstü yatan gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler tarafından çocuğun cesedi denizden çıkarılırken çevrede yapılan aramada, 50 metre uzaklıkta aynı yaşlarda bir kız çocuğunun daha cesedi bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Bu sırada olay yerine 300 metre mesafede kıyıda bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine bu bölgeye giden ekipler, 35-40 yaşlarındaki kadının cesedini de sahile çıkardı. Yapılan ilk incelemede kadının kafasında darp izlerinin görüldüğü öğrenildi.

Üzerilerinde kıyafetleri bulunan iki çocuk ve kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Cesetler, inceleme yapılmak üzere Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.