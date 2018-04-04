T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizdeki kurtarma tatbikatı gerçek sanıldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- SAHİL Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekiplerinin Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yaptığı tatbikat, gerçeği aratmadı

04 Nisan 2018 19:27

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- SAHİL Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı arama kurtarma ekiplerinin Aydın\'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yaptığı tatbikat, gerçeği aratmadı. Çevredeki balıkçıların çektiği bir dalgıcın kurtarılma anı görüntüleri sosyal medyada gerçek sanıldı.
Kuşadası Körfezi\'nde helikopter, sahil güvenlik botu ve dalgıçların katılımıyla yapılan tatbikatta, bir dalgıç helikopterden denize atlayış yaptı. Senaryo gereği de botta çevrede güvenlik önlemi alındı. Ardından dalgıç halatla helikoptere çekildi. Çevredeki balıkçı teknelerinde avlananlar bu anları cep telefonlarıyla çekip, sosyal medyada paylaşınca kısa sürede denizden bir dalgıcın kurtarıldığı söylentisi yayıldı. Sahil Güvenlik yetkilileri, \"Bunlar rutin tatbikatlar. Ayda 8 gün düzenli olarak yapılır. Arama kurtarma amaçlı tatbikat çerçevesinde dalgıçlar denizde hedefe atlar ve halat ile tekrar çekilir. Kuşadası Körfezi\'nde üç gündür bu tatbikat belli saatlerde yapılıyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHA SAHİL Güvenlik KomutanlığıAydın KuşadasıKuşadası KörfeziSenaryoArdındanSahil GüvenlikAydaAramaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24