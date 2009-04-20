Denizdeki dram sona erdi

Panama bandıralı Türk yük gemisinin, Malta açıklarında batmak üzere olan iki teknedeki kaçak göçmenleri ölümden kurtarmasıyla içine düştüğü zorlu durum, beş gün süren belirsizliğin ardından nihayet sona erdi.



İtalya'nın göçmenleri kabul etme kararı sonrasında, Lampedusa adası açıklarında 140 Afrikalı kaçak göçmeni İtalyan yetkililere teslim eden 'Pınar' adlı geminin, asli güzergahı olan Tunus'un Sfax limanına doğru yola çıktığı öğrenildi.



İtalyan yetkililer, gemideki kaçak göçmenlerden önce 20 kişilik grubu hücumbotlarla alarak, Lampedusa adasına götürdü.



Üç göçmen tedavi için hastaneye götürülürken, diğer 17 kişi ise adadaki mülteci ağırlama merkezine yerleştirildi.

