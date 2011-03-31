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Dünya

DENİZDE 4385 KAT FAZLA RADYOAKTİF İYOT OSAKA/WASHİNGTON (A.A)

31 Mart 2011 11:03

-DENİZDE 4385 KAT FAZLA RADYOAKTİF İYOT OSAKA/WASHİNGTON (A.A) - 31.03.2011 - Japonya'daki deprem ve tsunami felaketinin ardından arızalanan Fukuşima Daiçi Nükleer Santralinin 300 metre güneyindeki deniz suyunun, yasal sınırın 4385 katı daha fazla radyoaktif iyot içerdiği bildirildi. Tokyo Electric Power (TEPCO) şirketince işletilen Fukuşima-Daiçi nükleer santralinin 1 numaralı reaktörünün yakınındaki deniz suyunun, daha önce yapılan ölçümlerde, yasal sınırın 3355 katı daha fazla radyoaktif iyot içerdiği tespit edilmişti. -ABD'DE SÜTTE ÇOK AZ RADYOAKTİF İYOT- ABD'li makamlar, ülkenin kuzeybatısından gelen sütten alınan örneklerde çok az radyoaktif iyot izlerine rastladıklarını belirtti. Makamlar, radyoaktif iyotun yasal sınırın 5 bin kat altında olduğu için alarm durumu gerekmediğini kaydetti. Makamlar, sütte bulunan radyoaktif iyotun sınırının yeni doğan bebekler ve çocuklar dahil halk sağlığı için tehlike teşkil etmediğini ifade etti.

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