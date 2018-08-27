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Yaşam

Denizde ‘trafik' kazası; jet ski ile 'banana' çarpıştı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

27 Ağustos 2018 21:53

Antalya'nın Serik ilçesindeki sahilde, jet ski ile sürat teknesiyle çekilen 'banana' denen şişme bot çarpıştı. Kazada Avustralyalı Thomas Knuchel ve 2 çocuğu yaralandı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki iki otelin sahilinde, saat 13.00 sıralarında, üzerinde turistlerin olduğu jet ski ile sürat teknesiyle çekilen, muz şeklindeki 'banana' isimli şişme bot çarpıştı.

Kazada 'banana'da bulunan Avustralyalı baba Knuchel ile çocukları Maya Leilani ve Luis Neuren Knuchel yaralandı. Jet skideki kimliği öğrenilemeyen Rus turist ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 yaralı, ambulansla özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili iki otelin su sporlarındaki yetkilileri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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