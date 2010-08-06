Denizde mangal yaktı, reklam teklifi aldı

T24- Mangal yasağına karşılık denizde mangal yapan iş adamına, bir sucuk firmasından reklam filmi teklifi geldi.































































Balıkesir’in Erdek İlçesi’nde otomobil yedek parçası satan Levent Çalışkan, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanlık alanda ve sahillerde konulan mangal yakma yasağını, denizde delerek tartışma yaratmıştı.

Çalışkan, "Orman Müdürlüğü sahilde ve ormanlık alanda yangın tehlikesine karşı mangal yakılmasını yasakladı. Eşim de ‘kirlenecek’ diye teknemizde mangal yakmama izin vermedi. Ben de bu yasakları, böyle deldim" demişti.

Bu haberden sonra bir sucuk firması Çalışkan'ı aradı ve denizde reklam filmi çekilmesi için teklif yaptı

Firma ile önümüzdeki günlerde Erdek’te bir araya geleceklerini belirten Çalışkan, “Çekim konusunda anlaştık. Detayları konuşmadık. Denizde yakacağım mangalda sadece sucuk pişireceğim. Bu görüntüler de, televizyonlarda bu kez reklam amacıyla yayınlanacak” diye konuştu.