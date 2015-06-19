Denizde kayboldu sanılan doktor, kayalıktan çıktı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde, pratisyen hekim 28 yaşındaki Faruk Köker’in denizde kaybolduğunu sanan kız arkadaşı Yekbun Melez polise başvurdu. Köker, arama çalışmalarına başlandığı sırada yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayalarda dinlenirken bulundu.
Ereğli Devlet Hastanesi Acil servisinde pratisyen hekim olarak görev yapan Faruk Köker, doğum günü nedeniyle bugün öğle saatlerinde kız arkadaşı 24 yaşındaki Yekbun Melez ile birlikte Köseağzı piknik alanına gitti.
Köker, kız arkadaşını sahilde bırakarak denizde yüzmeye başladı. Arkadaşını göremeyince boğulduğunu zanneden Melez, polisi arayarak yardım istedi.
Ağlamaya başlayan genç kızı vatandaşlar teselli etti. Bu sırada piknik alanındaki vatandaşlar sandalla denize açılarak Köker’i arama çalışmalarına başladı.
Genç doktor, denize girdiği bölgenin yaklaşık 200 metre uzaklığındaki kayalıklarda dinlenirken bulundu. Köker, sandal yardımıyla kıyıya kadar geldi. Yekbun Melez ise arkadaşına sarılarak gözyaşı döktü.