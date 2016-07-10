Denizde kaybolan iki genç için Yunanistan’dan yardım talebi

İzmir’in Çeşme İlçesi’nde üzerinde uyudukları dubanın halatının kopup açık denize sürüklenmesiyle kaybolan garson Çınar Gürses ve arkadaşı Serdar Yalçın’a, dördüncü günde de henüz ulaşılamadı. Kayıpların yakınları Samos Adası’na geçip Yunanlı yetkililerden de yardım istedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Çeşme Alaçatı’daki bir mekanda barmenlik yapan 35 yaşındaki Çınar Gürses ile kendisini ziyaret için İstanbul’dan gelen arkadaşı 32 yaşındaki Serdar Yalçın, geçen perşembe günü öğle saatlerinde denize girdi. Plajda kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkan iki arkadaş, uykuya daldı. İddiaya göre kıyıdaki duba bağlı halatın kopmasıyla açık denize sürüklendi. Bir süre sonra uyanan iki arkadaştan Çınar Gürses, kıyıdaki arkadaşlarını cep telefonuyla aradı. Kıyıyı çok küçük de olsa görebildiğini söyleyen Gürses, arkadaşlarından Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı aramalarını ve kurtarılmalarını istedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na haber verilmesiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak havadan ve denizden yapılan aramalara karşın 4 gündür iki arkadaş bulunamadı.

Çınar Gürses ve Serdar Yalçın’ın üzerinde uyuya kaldığı dubanın, sezon öncesinde eskidiği için değiştirildiği, onun da kıyıya yakın taşa bağlanıp personel kullanımına sunulduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 3 metrekare büyüklüğündeki dubanın halatının kopup açık denize sürüklenmesinden sonra Çınar Gürses’in saat 12.30’da kıyıdaki arkadaşlarını telefonla arayıp yardım istediği belirlendi. Ancak savcılık kararıyla yapılan baz istasyon sinyal araştırmasında, en son telefon görüşmesinden 5 dakika sonra saat 12.35’de sinyal alındığı saptandı. O andan itibaren ikiliye ilişkin, denizden, havadan ve karadan sürdürülen aramalara rağmen hiçbir ipucu elde edilmedi.

Açığa sürüklenen dubanın, bağlantılarının kopmasıyla parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken kıyıdan da araştırma yapılıyor.

Bu arada Çınar Gürses ve Serdar Yalçın’ın yakınlarıyla arkadaşları en yakındaki Samos Adası’na geçip Yunanlı yetkililerle bağlantıya geçti ve fotoğraflarını vererek bulunmaları için yardım istedi.